  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli devant le parc

Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli devant le parc

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
;
10
Laisser une demande
ID: 34018
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kosowski, 58

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité Rue Kosovsky 58 Première ligne vers le parc Yarkon ! Un magnifique appartement de 4 pièces, lumineux et entouré de verdure de façon exceptionnelle. Rénové avec des matériaux de qualité par un architecte ! 87 m² habitables + 16 m² de balcon luxueux 1er étage Immeuble avec ascenseur (accessibilité totale) Côté rue Chambre principale + mamad + chambre d’enfants Parking standard et couvert Immeuble de 1999

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Vous rêvez d’une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ?bh, la voici !
Hadera, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli devant le parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Ascalon, Israël
depuis
$752,400
Une maison mitoyenne quartier guivaat Tzione
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Au cœur du quartier de Baka, rue Mekor Chaim. Appartement 4 pcs de 100 m² dans un immeuble de haut standing, 1er etage avec balcon et ascenseur, comprenant un parking et une cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
À VENDRE – APPARTEMENT NEUF 4 PIÈCES PROCHE DE LA MER AVEC PARKING, TERRASSE ET CAVE Superficie : 92 m² + 8 m² de terrasse Emplacement : Rue calme près du Royal Beach 3 chambres (dont une avec abri) 2 salles de bain 2 toilettes Immeuble neuf Parking Cave Prix demandé : 7 800 000 ILS Contacte…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller