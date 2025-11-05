  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Projet de qualité rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine à pas de la coulée verte !

Quartier résidentiel Projet de qualité rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine à pas de la coulée verte !

Bat Yam, Israël
depuis
$1,60M
;
14
Laisser une demande
ID: 32825
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Projet résidentiel exclusif rue Nahalat Benyamin: immeuble boutique luxueux de 5 étages abritant 23 appartements et deux penthouses d’exception avec terrasses et jacuzzi privatifs. Appartements avec hauteur sous plafond généreuse et finitions soignées * 2 Pièces 49m² + 10m² terrasse à partir de 3.086.000NIS * 3 Pièces 78m² + 14m² à partir de 4.915.000NIS * Penthouses 5 Pièces 89m² + 55m² à partir de 7.670.000NIS * Un penthouse 2 pièces 48m² + 17m² 3.653.000 (supplément par étage: 50.000NIS) Livraison fin 2028 Garanties bancaires

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$847,967
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Jérusalem, Israël
depuis
$974,075
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$813,629
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$884,705
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet de qualité rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine à pas de la coulée verte !
Bat Yam, Israël
depuis
$1,60M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,61M
Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terra…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$2,25M
La pépite !!! Nouveau programme en pré-vente a la Marina a Ashdod, le plus proche de la plage ! Appartements 5 pièces, lofts, rez de jardin avec piscine, penthouse avec piscine. Avantages : ensoleillé, le plus proche des bateaux, de la promenade et de la plage... Prestations de haut standin…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$599,800
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller