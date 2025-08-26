  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Investi, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, neuf, magnifique, projet de qualite

Bat Yam, Israël
depuis
$1,07M
26/08/2025
$1,07M
14/07/2025
$1,01M
6
ID: 26866
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle haut de gamme sur Bat yam. Vous recherchez un projet neuf à Bat Yam Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Blue & The City est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied de la tayellette de Bat Yam et 4 minute de la plage et à moins de 15 minutes en tramway du centre de Tel Aviv Le projet Blue & The City est situé dans une des rue les plus convoitée de la ville Le constructeur Rotchein dont la réputation n’est plus à faire a déjà réaliser plusieurs projets dans toutes les villes d’Israël. Caractéristiques du projet Le projet Blue & The City Bat Yam comprend différents type d’appartements allant du 2 pièces au 5 pièces ainsi qu un penthouse avec piscine privé . Revêtement extérieur en pierre naturelle et aluminium Construction de haut standing L immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte Salle de sport haut standing 4 ascenseurs dont un chabbatique place de parking souterrain Livraison dans 3 ans Garantie bancaire Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée dernière génération Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Appartement 2 pièces de 70 m2 +9 m2 de terrasse Appartement 4 pièces de 101m2 + 2 terrasse une de 9 m2 +3 m2 Appartement 5 pièces de 128 m2+14m2 de terrasse

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël

