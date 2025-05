Quartier résidentiel À vendre à baka – le charme authentique, à personnaliser !

Operation portes ouvertes ce vendredi 23 Mai de 9h30 a 11h, venez jeter un coup d oeil! Dans l'une des rues les plus calmes et recherchées de Baka, découvrez ce 4 pièces plein de potentiel situé au 1er étage d'un bel immeuble en pierre. Superficie nette : 80 m² (selon cadastre) Hauts plafonds de 3,25 m – espace et lumière garantis 3 expositions (est, nord, ouest) – très lumineux toute la journée Petit balcon de 5 m² sortant du salon – idéal pour une souccah 3 chambres à coucher confortables Salle de bains avec baignoire Très calme, environnement familial et agréable Stationnement généralement facile à proximité immédiate (rue Yehouda) À deux pas de l’école Efrata, proche des cafés d'Emek Refaim et du First Station : un emplacement de choix pour une vie communautaire active et chaleureuse. Appartement actuellement dans son état locatif jusqu’à il y a 5 mois), offrant une belle opportunité de rénovation selon vos goûts. Prix attractif pour Baka – Une adresse pleine de charme et de potentiel ! ???? Contactez-nous pour organiser une visite !