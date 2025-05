Quartier résidentiel magnifique appartement 4 pièces a vendre à kiryat menachem, rue islande

Bienvenue dans cet appartement de charme, entièrement rénové avec soin et élégance, idéal pour une famille à la recherche d’un cadre de vie paisible et chaleureux. Situé au 1er étage d’un immeuble ancien et bas, avec plusieurs entrées, ce bien offre à la fois caractère et modernité. Surface : 83 m², parfaitement agencés pour optimiser l’espace et la luminosité. Espace de vie : Un grand séjour accueillant, baigné de lumière naturelle grâce à ses trois expositions (nord, est, sud), avec une cuisine ouverte à l’américaine, idéale pour cuisiner et partager des moments en famille. Extérieur : Une belle terrasse souccah de 8 m², accessible directement depuis le salon, parfaite pour profiter des soirées d’été ou des fêtes en plein air. Chambres : Trois chambres spacieuses, dont une suite parentale confortable, chacune équipée de placards intégrés pour un rangement optimal. Salle de bains : Moderne et lumineuse, avec une baignoire pour des moments de détente. Confort : Climatisation centralisée pour un bien-être en toute saison et chauffage par le sol pour un confort optimal en hiver. Environnement : Situé dans une rue calme, à proximité immédiate d’une supérette pour vos courses quotidiennes, et d’une synagogue. L’endroit allie praticité et sérénité. Atout supplémentaire : Deux unités locatives avec entrée indépendante, idéales pour accueillir de la famille, des amis ou pour un usage flexible selon vos besoins. C’est plus qu’un appartement, c’est un véritable foyer où vous vous sentirez immédiatement chez vous. Venez visiter et laissez-vous séduire !