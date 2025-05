Quartier résidentiel Appartement de luxe exceptionnel à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Découvrez ce magnifique appartement de 119 m², idéalement situé au 12e étage d'une prestigieuse tour rue Varshawski, dans le quartier recherché de Har Homa. Cet espace de vie élégant et moderne offre : 5 pièces spacieuses, dont un salon lumineux s'ouvrant sur une terrasse de 14 m² avec une vue dégagée imprenable. 4 chambres confortables, incluant une suite parentale pour votre intimité. Cuisine ouverte contemporaine, parfaite pour les amateurs de gastronomie. Buanderie dédiée pour plus de commodité. Salle de sport dans l'immeuble pour maintenir votre forme au quotidien. Ascenseur de Shabbat et interphone assurant confort et sécurité. Climatisation centralisée et chauffage individuel au gaz pour un confort optimal en toute saison. Double exposition garantissant une luminosité naturelle exceptionnelle et une atmosphère paisible. Cave spacieuse et parking pour 2 voitures, une rareté à Jérusalem. Situé dans un environnement calme, cet appartement allie luxe, confort et fonctionnalité. Ne manquez pas l'opportunité de devenir propriétaire de ce bien d'exception à Har Homa.