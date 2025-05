Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces unique avec prestations haut de gamme !

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un appartement de 5 pièces au centre-ville, dans le célèbre projet Viva. Cet appartement unique de 170 m² environ, au 12e étage, dispose d'une grande terrasse de 38 m², avec une vue imprenable et se compose : - d'une cuisine americaine, - d'un salon moderne, - de 4 chambres dont une suite parentale et une pièce sécurisée, - de 2 salles d'eau, - En sus : porte blindée, interphone vidéo, climatisation, 4 ascenseurs dont un de Shabbat et parking souterrain. Au pied de l'immeuble se trouve un centre commercial, un supermarché, des magasins, des restaurants, des centres médicaux... Nous nous situons à environ 7 minutes à pied du Beth 'Habad francophone, à 12 minutes environ en voiture du bord de mer. Concernant les transports, l'emplacement est très bien desservi : accès aux autoroutes 4, 9 et 6, divers bus juste à côté, et train à 10 minutes en voiture. Produit exceptionnel ! Prestations haut de gamme ! Qualité de vie incroyable ! En bref, un mini-penthouse au prix d'un appartement ! Beezrate Hachem, Beya'had Nénatsea'h !