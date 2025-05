Quartier résidentiel Emplacement idéal !

Au cœur du quartier de Baka ! Au pied du futur Tramway en construction. Dans un immeuble après Tama 38, appartement 2 pièces 42m2 lumineux avec balcon et vue magnifique et verdoyante . 2 orientations, air conditionne central, cuisine investie, salle de bain spacieuse . Ascenseur de Shabbat et l'appartement est un des seuls à disposer d'une place de parking couverte (inscrite au cadastre), Emplacement idéal , proche de la rue Derech Beth Lehem,à 3 minutes de marche du Beth Hanatsiv où se trouvent les restaurants, services médicaux, banque et autres !