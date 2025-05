Quartier résidentiel Le reve devenu realite a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595

Triplex luxueux et unique, 515 mètres carrés nets (environ 1 000 mètres carrés bruts). 6 chambres, 6 salles de bains. Niveau d'entrée : 76 mètres carrés de parking, 2 entrepôts et une aire de service pour la piscine Niveau de divertissement : environ 300 mètres carrés avec piscine chauffée, jacuzzi, salle de sport, saunas secs et humides, bar, salle de soins, 123 mètres carrés de cour, et une unité d'habitation avec un séjour et une suite parentale. Niveau principal : environ 200 m² avec un séjour et accès à un balcon de 66 m², un coin repas et une cuisine avec accès à un balcon supplémentaire de 12 m². , et 3 unités principales. Certaines des installations de la maison comprennent un home cinéma insonorisé, un ascenseur privé, un chauffage au sol, la climatisation Mitsubishi VRF, un parking supplémentaire pour les invités, un dressing et une douche avec jets de massage au bord de la piscine.