Quartier résidentiel Une maison familiale, moderne et lumineuse de 200 m² !

BZH Le département francophone RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité à la vente, une maison neuve et spacieuse ! Située en plein cœur du quartier calme et recherché de Neve Haim, dans la rue Ygal Alon. Ses caractéristiques : ✅ Maison de 7 pièces, ✅ Superficie de 200 m² sur 3 niveaux, ✅ Terrain de 290 m², ✅ 3 Chambres parentales, une à chaque étage, ✅ 4 Salles d'eau, 5 toilettes, ✅ Dans un quartier calme et agréable, proche des écoles, des axes autoroutiers 2 et 4, ✅ A 5 minutes en voiture du village commercial Moul Ha'Hof et à 10 minutes du bord de mer ! Une maison où vous n'aurez plus qu'à poser vos valises et mettre votre touche personnelle ! Beezrat Hachem Beya'had OuBeSim'ha Nénatsea'h