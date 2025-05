Quartier résidentiel Au centre, bel appartement

LOCATION JERUSALEM CENTRE VILLE Immeuble récent standing avec magnifique lobby et ascenseurs. Appartement 2 pièces 44m2 spacieux et bien agencé, avec balcon 6m2, au 9ème étage. L'appartement comprend deux pièces lumineuses dont chambre mamad ( pièce sécurisée ). De plus, l'appartement est équipé d'une grande armoire murale pour un rangement optimal dans la chambre et d'une plaque électrique dans la cuisine . Prix demandé : 5800 shekels/ mois vaad bait ( syndic ) : 670/mois Arnona : 300 shekel/mois.