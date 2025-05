Quartier résidentiel Appartement moderne de 2 pièces au cœur de la ville – emplacement idéal !- jerusalem immobilier 026786595

Découvrez ce charmant et lumineux appartement de 2 pièces situé sur la rue Eliyahu Mani, à quelques pas du célèbre marché Mahane Yehuda, des restaurants les mieux notés et des transports en commun pratiques. Situé au 1er étage d'un immeuble moderne avec ascenseur pour le Shabbat, cet appartement est parfait pour un usage personnel ou pour des locations à court terme. Les caractéristiques comprennent : Un salon spacieux avec une cuisine ouverte Une chambre confortable avec accès à un balcon (adapté à la Soucca !) Entièrement meublé et équipé – prêt à emménager ! Salle de bain moderne avec douche à l'italienne Grand débarras pour plus de commodité Cave pour plus de commodites Paisible et calme malgré son emplacement central Profitez du meilleur de la vie en ville avec la tranquillité que vous méritez. Ne manquez pas cette opportunité unique ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour planifier une visite.