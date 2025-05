Quartier résidentiel Immense appartement avec terrasse et vue a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël

Bienvenue dans cet appartement de charme, entièrement rénové avec soin et élégance, idéal pour une famille à la recherche d’un cadre de vie paisible et chaleureux. Situé au 1er étage d’un immeuble ancien et bas, avec plusieurs entrées, ce bien offre à la fois caractère et modernité. Surface…