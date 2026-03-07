  1. Realting.com
Nouveaux bâtiments à vendre en Nahariya

appartements
3
Nahariya, Israël
depuis
$705,375
Akhziv — Superbe 5 pièces à vendre Splendide vue mer 125 m² + terrasse 20 m² (vue mer) Ascenseur • Parking • Mamad
Immobilier.co.il
Nahariya, Israël
depuis
$808,830
Dans le nouveau quartier d'Akhziv, bel appartement 5 pièces d'environ 120m2 avec terrasse de 20m2 et belle vue mer . Situé au 6e étage sur 8,il comprend cave, parking, 2 ascenseurs
Immobilier.co.il
Nahariya, Israël
depuis
$311,933
Appartement 3 pièces 70m2 dans petit immeuble de 3 étages situe dans quartier résidentiel a proximité des commerces a moins de 10 mn de marche de la gare et du centre. Appartement loué depuis 4 ans
Immobilier.co.il
