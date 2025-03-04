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Complexe résidentiel MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali

Denpasar, Indonésie
depuis
$468,000
;
3
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ID: 35402
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Ville
    Denpasar
  • Adresse
    Jalan Danau Tamblingan, 33 Respati Sanur Beach Hotel

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Situé à Sanur, Bali, MAGNUM RESORT SANUR est un développement résidentiel contemporain conçu pour la vie familiale et la réinstallation à long terme. Le projet propose des appartements, penthouses. Total de 146 unités. Achèvement prévu : 2027. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitaires : de 468 000 $ à 1 170 500 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Denpasar, Indonésie
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Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
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