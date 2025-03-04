  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Cemagi
  4. Complexe résidentiel PREDMET.CEMAGI – residential development in Cemagi, Bali

Complexe résidentiel PREDMET.CEMAGI – residential development in Cemagi, Bali

Cemagi, Indonésie
depuis
$91,800
;
5
Laisser une demande
ID: 35372
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Village
    Cemagi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский
Situé à Cemagi, Bali, PREDMET.CEMAGI est un développement résidentiel contemporain conçu pour les surfeurs, les nomades numériques et les revenus de location stables à court terme. Le projet propose des appartements. Total de 65 unités. Achèvement prévu : 2026. Actuellement, la construction est en cours. Le permis de construire PBG a été délivré. Prix unitaires : de 91 800 $ à 197 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

Localisation sur la carte

Cemagi, Indonésie
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonésie
depuis
$160,000
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$242,740
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$89,535
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$200,000
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$99,484
Vous regardez
Complexe résidentiel PREDMET.CEMAGI – residential development in Cemagi, Bali
Cemagi, Indonésie
depuis
$91,800
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Afficher tout Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Indonésie
depuis
$123,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Surface 42–69 m²
2 objets immobiliers 2
Situé dans un emplacement haut et une zone entièrement développée de Canggu, cet appartement de vie confortable a statut de zone rouge, qui garantissent aux investisseurs le droit de louer des logements aux touristes sur une base quotidienne. Il est seulement à distance de marche de la plage…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
42.0 – 69.0
143,000 – 162,000
Développeur
PT REAL ESTATE BALI PAPA
Laisser une demande
Complexe résidentiel KARRA LOFT
Complexe résidentiel KARRA LOFT
Complexe résidentiel KARRA LOFT
Complexe résidentiel KARRA LOFT
Complexe résidentiel KARRA LOFT
Afficher tout Complexe résidentiel KARRA LOFT
Complexe résidentiel KARRA LOFT
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$220,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$253,684
La propriété est proposée dans un complexe de 10 villas donnant sur les terrasses de riz. Chaque villa dispose d'une piscine à débordement, d'un espace vert et d'un parking.Terrain en franchise de 80 ans (avec prorogation ultérieure), bail de 30 ans (avec prolongation).Avantages Remboursemen…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications