Complexe résidentiel SOHO STUDIO

Villas complexes PARQ BLUE - Projet du légendaire créateur Andre Frey 600 villas, appartements, maisons de ville.

L'ensemble du complexe se compose de trois files d'attente et prendra 21 hectares. A vendre villas de 75 à 300 m2.

20 000 Mètres carrés d'infrastructures sur le territoire: restaurants, cafés, boulangeries, SPA, centre de fitness, supermarché, galerie de boutiques de marque.

Le plus grand projet sur la côte à 500 mètres de la plage de Melasti.

Vous choisissez : vue sur l'océan ou l'île. Vous obtenez en tout cas: architecture de luxe du bureau de design leader et propre piscine.

Vos voisins seront Ksenia Sobchak et d'autres personnalités intéressantes

La société de gestion fournira un revenu totalement passif:

L'augmentation de la valeur à la livraison - de 40%

Revenu locatif passif à long terme de 12 % par an

Revenu passif du loyer quotidien - à partir de 20% par an

Complexe - SOHO STUDIO

⚙ Préparation - 2025.

?? Leasehold - 30 ans + prolongation

?? 3.000 $ (non remboursable )

?? Premier versement 50%

?? Pourcentage de versements pour la période de construction

la période de construction est de 21 mois.

Il est possible de payer par tranches 80% de la valeur du lot, les 20% restants seront déduits du revenu locatif.

informations importantes par trimestre Soho Studio:

1. Les appartements ne seront pas disponibles pour la revente avant la fin de la construction.

2. Il est également possible d'options de paiement en versements pour la construction d'appartements 38 et 45 m2 avec un plan de paiement:

1ère contribution 50% dans les deux semaines suivant la réservation.

2ème tranche 20%

3ème contribution 20%

4ème tranche 10%

? ? Lors du paiement avec cryptomonnaie, le développeur a une commission de 1%.