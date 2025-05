Complexe résidentiel New residential complex with restaurants, a swimming pool and panoramic views, 5 minutes away from Sawangan Beach, Bali, Indonesia

Bienvenue dans le complexe résidentiel, qui combine la philosophie de la paix intérieure et de l'équilibre avec la détente de luxe de classe mondiale. Non seulement le confort, mais aussi une occasion d'immersion complète dans la nature, les loisirs et le réveil attend les invités ici. Le projet est destiné à ceux qui apprécient la qualité de vie, l'isolement, la personnalité et le service de qualité.

Le complexe comprend un hôtel séparé avec 116 chambres et 38 villas.

Caractéristiques:

vue imprenable sur l'océan et proximité de la plage

territoire privé avec une infrastructure riche

équipement complet

Service de conciergerie

restaurants

Salle de fitness

Spa

piscine

bar de piscine

Salle de jeux pour enfants

blanchisserie

stationnement

Sécurité 24 heures sur 24

Achèvement - 1er trimestre de 2027.

Avantages

Le rendement garanti est de 8% pour 3 ans à compter de la date de remise du complexe.

Le complexe sera géré par Accor Group - la marque hôtelière de renommée internationale. 5500+ hôtels dans 110 pays du monde, dont Raffles, Rixos, Movenpick, Novotel, ibis (50+ marques dans le portefeuille de l'entreprise), sont gérés par Accor.

Le projet sera inclus dans la collection manuscrite - segment Premium, ce sont des hôtels haut de gamme avec un design personnalisé et un service personnalisé.

Garanties :

Garantie de 10 ans pour les structures d'appui et le bassin de la piscine

Garantie de 1 an pour les travaux finis

Couleur de la Terre - rose, touriste

Prolongation garantie des terres

Emplacement et infrastructure à proximité

L'établissement est situé à moins de 5 minutes à pied de la plage de Sawangan.

Nusa Dua est l'un des endroits les plus recherchés et prestigieux de Bali. Cette partie de l'île allie des merveilles naturelles, une infrastructure haut de gamme et l'accessibilité des principaux points de repère. L'aéroport international est à 30 minutes en voiture.