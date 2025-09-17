Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Hongrie
  3. Zala
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Zala, Hongrie

propriété commerciale
7
Investissement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
PREMIUM INVESTMENT OPPORTUNITY NEXT TO THE ZALASZENTGRÓT THERMAL BATH IN HUNGARY,NEAR AUSTRIA BORDER dans Zalaszentgrot, Hongrie
PREMIUM INVESTMENT OPPORTUNITY NEXT TO THE ZALASZENTGRÓT THERMAL BATH IN HUNGARY,NEAR AUSTRIA BORDER
Zalaszentgrot, Hongrie
Surface 25 000 m²
Une occasion exceptionnelle sur un terrain plat de 2,5 hectares, situé juste à côté du bain …
$480,258
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller