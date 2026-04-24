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Hôtels à vendre en Zala, Hongrie

Keszthelyi jaras
3
Heviz
3
3 propriétés total trouvé
Hôtel dans Heviz, Hongrie
UP UP
Hôtel
Heviz, Hongrie
Nombre d'étages 3
À vendre est un hôtel entièrement personnel dans la ville de station balnéaire de Heviz, con…
$4,16M
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Hôtel 520 m² dans Heviz, Hongrie
Hôtel 520 m²
Heviz, Hongrie
Nombre de pièces 11
Surface 520 m²
Nombre d'étages 4
Dans l'une des rues les plus populaires de la ville de Heviz, à seulement 10 minutes à pied …
$1,34M
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Hôtel 435 m² dans Heviz, Hongrie
Hôtel 435 m²
Heviz, Hongrie
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 435 m²
Nombre d'étages 3
Immobilier pour la vie et le travail.Mini-hôtel dans la station thermale de Heviz!Une villa …
$609,767
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