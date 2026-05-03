Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Hongrie
  3. Budapest
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Budapest, Hongrie

;
propriété commerciale
10
hôtels
9
Restaurant Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Restaurant in Budapest, Hungary, help with residence permit for all family included in price dans Budapest, Hongrie
Restaurant in Budapest, Hungary, help with residence permit for all family included in price
Budapest, Hongrie
Nombre d'étages 1
A vendre est le café-bar Forever Young Budapest existant dans le centre de Budapest, quartie…
$93,734
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller