Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Résidentiel
  4. Copropriété
  5. Vue sur la mer

Vue sur la mer Condos à vendre en Honduras

Bay Islands
102
Roatan
92
Coxen Hole
13
Jose Santos Guardiola
10
Copropriété Supprimer
Tout effacer
Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Ajouter une propriété
Laisser une demande gratuite pour une requête de recherche
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Conditions d'utilisation.

Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Nombre d'étages 1
Condo exécutif vivant à son meilleur! Ce magnifique 2 chambres, 2 bains Arihini Condo dans …
$575,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 1 chambre dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 1 chambre
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 7 130 m²
Nombre d'étages 1
Magnifique studio condo en bord de mer pour 4 personnes à Parrot Tree Plantation! Condo enti…
$149,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Nombre d'étages 3
Le Paradis du front de mer attend Découvrez votre maison île de rêve avec cette superbe pro…
$529,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
NicoleNicole
Condo 2 chambres dans West End, Honduras
Condo 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Nombre d'étages 1
Présentation de Roatan Gardens, un nouveau condo passionnant situé à West End. Roatan Garden…
$195,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 6 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 6 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 803 m²
Nombre d'étages 2
Paradise Point, Oceanfront Estate avec Villas d'hôtes. Une occasion rare de posséder un doma…
$2,75M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 2 chambres dans West End, Honduras
Condo 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 1
Présentation de Roatan Gardens, un nouveau condo passionnant situé à West End. Roatan Garden…
$185,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Moa 7aMoa 7a
Maison 4 chambres dans Calabash Bight, Honduras
Maison 4 chambres
Calabash Bight, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 204 m²
Nombre d'étages 3
Cette maison de vacances 4 BR/3.5 BA avec vue spectaculaire, a prouvé l'histoire productrice…
$599,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 17 chambres dans Roatan, Honduras
Condo 17 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 17
Nombre de salles de bains 19
Surface 1 087 m²
Nombre d'étages 3
Faites l'expérience de la vie surélevée des Caraïbes à Buena Vista, une propriété en bord de…
$5,80M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 4 chambres dans West End, Honduras
Maison 4 chambres
West End, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 279 m²
Nombre d'étages 2
La communauté de location 1 de Roatan et une option de luxe rare en bord de mer à West End e…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Vienna PropertyVienna Property
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 1
Studio Arriba est un excellent hébergement pour deux couples ou une petite famille. Le studi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 2
Découvrez votre maison de rêve dans cette magnifique résidence moderne, offrant une vaste su…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Appartement dans Honduras
Appartement
Honduras
Nombre d'étages 1
Ne manquez pas votre chance de sécuriser la dernière unité disponible dans ce développement …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English

Caractéristiques des propriétés en Honduras

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller