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Villas avec jardin à vendre en Zakynthos Municipality, Grèce

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Zakynthos Municipal Unit
3
1 propriété total trouvé
Villa dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa
Zakynthos Municipality, Grèce
Surface 3 000 m²
Nombre d'étages 2
Résidence à Zakynthos 140 m² – Terrain de 3 000 m² – 3 chambres, 3 salles de bains – 1/6 en …
$182,381
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Caractéristiques des propriétés en Zakynthos Municipality, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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