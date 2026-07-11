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Villas avec garage à vendre en Tylissos Municipal Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Municipality of Malevizi, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Malevizi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 131 m²
Nombre d'étages 3
Luxueuse villa en pierre en Crète avec vues panoramiques Prix : 340 000 € Une villa un…
$388,968
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Caractéristiques des propriétés en Tylissos Municipal Unit, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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