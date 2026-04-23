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Hôtels à vendre en Trikala Municipality, Grèce

1 propriété total trouvé
Hôtel 1 600 m² dans Palaiopyrgos, Grèce
Hôtel 1 600 m²
Palaiopyrgos, Grèce
Surface 1 600 m²
A vendre hôtel de 1600 mètres carrés en Grèce centrale. L'hôtel dispose de 2 niveaux. Les pr…
$2,13M
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Agence
Grekodom Development
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