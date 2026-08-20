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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Thessaloniki Municipal Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Duplex 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Duplex 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Nombre d'étages 5
Ce duplex d'une chambre offre 72 m2 d'espace intérieur, entièrement meublé suite à une rénov…
$291 855
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Agence
Vista Estate
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Caractéristiques des propriétés en Thessaloniki Municipal Unit, Grèce

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