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Villas avec terrasse à vendre en Municipality of Sithonia, Grèce

Sithonia Municipal Unit
92
Nikiti
32
Neos Marmaras
12
Toroni Municipal Unit
20
2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Ormos Panagias, Grèce
Villa 5 chambres
Ormos Panagias, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Villa en pierre d’une surface totale de 300 m² (250 m² habitables et 50 m² de sous-sol) sur …
$1,96M
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Villa 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Villa 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez notre nouvelle villa de luxe à vendre à Nikiti, Halkidiki – une destination except…
Prix ​​sur demande
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Sithonia, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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