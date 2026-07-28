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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Municipality of Nea Propontida, Grèce

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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nea Flogita, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nea Flogita, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 2
Située dans la zone désirable de Moudania, Flogita, cette maisonnette en sous-construction o…
$223,322
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Nea Flogita, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Nea Flogita, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Nombre d'étages 3
A vendre est une maisonnette moderne située au rez-de-chaussée dans le quartier recherché de…
$409,472
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Sozopoli, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Sozopoli, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 63 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez cette maisonnette moderne et prête à l'emploi offrant un espace intérieur de 62,60…
$250,834
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