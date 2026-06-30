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Maisons avec terrasse à vendre en Municipality of Nea Propontida, Grèce

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Nea Triglia
54
Nea Kallikrateia
33
Nea Moudania
25
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Nea Plagia, Grèce
Villa 4 chambres
Nea Plagia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
Villa de luxe avec vue panoramique sur la mer | Nea Moudania, Chalcidique Cette luxueuse …
$1,05M
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Types de propriétés en Municipality of Nea Propontida

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Nea Propontida, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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