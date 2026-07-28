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Propriétés d'investissement à vendre en Municipality of Nea Propontida, Grèce

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Investissement 330 m² dans Nouvelle-Potidée, Grèce
Investissement 330 m²
Nouvelle-Potidée, Grèce
Surface 330 m²
Fantastique opportunité d'investissement à Halkidiki, Grèce! Ce bâtiment de 330 mètres carré…
$739,476
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Agence
Halkidiki Properties
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