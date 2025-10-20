Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Spata Loutsa Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Sol 1/1
À vendre Maison de 2 étages de 260 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, …
$362,837
Caractéristiques des propriétés en Spata Loutsa Municipal Unit, Grèce

