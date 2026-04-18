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Maisons de ville à vendre en Serres Municipality, Grèce

Serrès
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Maison de ville 4 chambres dans Serres Municipality, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Serres Municipality, Grèce
Chambres 4
Surface 235 m²
A vendre maisonnette de 235 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$283,370
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Maison de ville 3 chambres dans Serres Municipality, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Serres Municipality, Grèce
Chambres 3
Surface 105 m²
A vendre maisonnette de 105 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$188,913
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Maison de ville 3 chambres dans Serres Municipality, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Serres Municipality, Grèce
Chambres 3
Surface 176 m²
A vendre maisonnette de 176 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$318,791
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Maison de ville 2 chambres dans Serres Municipality, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Serres Municipality, Grèce
Chambres 2
Surface 160 m²
A vendre 2 maisons de deux étages de 80 m2 chacune, en banlieue de Thessalonique. Les maison…
$218,431
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Maison de ville 4 chambres dans Serres Municipality, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Serres Municipality, Grèce
Chambres 4
Surface 140 m²
A vendre maisonnette de 140 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$247,949
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Maison de ville 2 chambres dans Serres Municipality, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Serres Municipality, Grèce
Chambres 2
Surface 102 m²
A vendre maisonnette de 102 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
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MontbelMontbel
Maison de ville 3 chambres dans Serres Municipality, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Serres Municipality, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
A vendre maisonnette de 100 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
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Caractéristiques des propriétés en Serres Municipality, Grèce

avec Vue sur la montagne
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