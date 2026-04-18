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Vue sur la mer Appartements à vendre en Serres Municipality, Grèce

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Appartement 3 chambres dans Ano Vrontou, Grèce
Appartement 3 chambres
Ano Vrontou, Grèce
Chambres 3
Surface 135 m²
A vendre appartement de 135 mètres carrés sur la côte olympique. L'appartement a 3 niveaux. …
$129,878
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Serres Municipality, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
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