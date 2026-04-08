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Maisons Piscine à vendre en Regional Unit of West Athens, Grèce

Municipality of Peristeri
16
Municipality of Ilion
9
Municipality of Petroupoli
4
Municipality of Chaidari
3
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Municipality of Petroupoli, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Petroupoli, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 800 m²
Sol -1/4
For sale 4-storey villa of 800 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of one bedroom, l…
$2,54M
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Agence
Grekodom Development
Langues
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Types de propriétés en Regional Unit of West Athens

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of West Athens, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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