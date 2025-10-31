Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of Piraeus
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Terrasse

Penthouses avec terrasse à vendre en Regional Unit of Piraeus, Grèce

Le Pirée
5
Municipality of Piraeus
5
Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Limar Homes
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of Piraeus, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller