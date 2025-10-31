Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of Piraeus
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Regional Unit of Piraeus, Grèce

Le Pirée
5
Municipality of Piraeus
5
Attique Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Penthouse 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Limar Homes
Langues
English
Penthouse 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 95 m²
Sol 5/5
$325,695
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Sol 6/6
Pirée est une ville portuaire animée située à proximitéAthènes, la capitale de la Grèce.Cela…
$174,616
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Penthouse 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 52 m²
Sol 6/7
🏡 Maisonette M.5Niveau: Sol & Mezzanine (sol + mezzanine)Type: Appartement de deux niveaux (…
$350,700
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 2 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Limar Homes
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of Piraeus, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller