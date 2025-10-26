Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Le Pirée
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Le Pirée, Grèce

Attique Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Penthouse 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 2 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 95 m²
Sol 5/5
$325,695
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Penthouse 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Sol 6/6
Pirée est une ville portuaire animée située à proximitéAthènes, la capitale de la Grèce.Cela…
$174,616
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 52 m²
Sol 6/7
🏡 Maisonette M.5Niveau: Sol & Mezzanine (sol + mezzanine)Type: Appartement de deux niveaux (…
$350,700
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Le Pirée, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller