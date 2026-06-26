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Maisons avec terrasse à vendre en Regional Unit of Central Athens, Grèce

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Athènes
58
Municipality of Athens
60
Municipality of Zografos
13
Municipality of Vyronas
6
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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Municipality of Athens, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Athens, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Maisonnette Penthouse à vendre 100 m2 6-7ème étage, dans un excellent emplacement à côté de …
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Types de propriétés en Regional Unit of Central Athens

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of Central Athens, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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