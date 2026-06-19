Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Rafína
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Rafína, Grèce

;
1 BHK
4
2 BHK
8
Appartement Supprimer
Tout effacer
13 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Rafína, Grèce
Appartement 1 chambre
Rafína, Grèce
Chambres 1
Surface 51 m²
A vendre appartement de 51 m2 en Attique. L'appartement est situé au 3ème étage. Il se compo…
$236,142
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 2 chambres dans Rafína, Grèce
Appartement 2 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 2
Surface 76 m²
A vendre appartement de 76 m2 en Attique. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compos…
$377,827
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 3 chambres dans Rafína, Grèce
Appartement 3 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 3
Surface 104 m²
A vendre appartement de 104 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se comp…
$413,248
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Appartement 2 chambres dans Rafína, Grèce
Appartement 2 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 2
Surface 93 m²
A vendre appartement de 93 m2 en Attique. L'appartement est situé au 3ème étage. Il se compo…
$867,821
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 2 chambres dans Rafína, Grèce
Appartement 2 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 2
Surface 111 m²
A vendre appartement de 111 mètres carrés en Attique. L'appartement est situé au 3ème étage.…
$273,747
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 1 chambre dans Rafína, Grèce
Appartement 1 chambre
Rafína, Grèce
Chambres 1
Surface 63 m²
A vendre appartement de 63 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé au 2ème étage. I…
$200,720
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Appartement 2 chambres dans Rafína, Grèce
Appartement 2 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 2
Surface 71 m²
A vendre appartement de 71 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se compo…
$354,213
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 2 chambres dans Rafína, Grèce
Appartement 2 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 2
Surface 84 m²
A vendre appartement de 84 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé au 3ème étage. I…
$436,862
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 1 chambre dans Rafína, Grèce
Appartement 1 chambre
Rafína, Grèce
Chambres 1
Surface 47 m²
A vendre appartement de 47 m2 en Attique. L'appartement est situé au 4ème étage. Il se compo…
$318,791
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 1 chambre dans Rafína, Grèce
Appartement 1 chambre
Rafína, Grèce
Chambres 1
Surface 46 m²
A vendre appartement de 46 m2 en Attique. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compos…
$295,177
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 2 chambres dans Rafína, Grèce
Appartement 2 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 2
Surface 87 m²
A vendre appartement de 87 m2 en Attique. L'appartement est situé au 3ème étage. Il se compo…
$247,949
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 2 chambres dans Rafína, Grèce
Appartement 2 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 2
Surface 72 m²
A vendre appartement de 72 m2 en Attique. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compos…
$401,441
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 2 chambres dans Rafína, Grèce
Appartement 2 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 2
Surface 100 m²
A vendre appartement de 100 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se comp…
$425,055
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller