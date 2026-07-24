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Studios à vendre en Polygyros Municipality, Grèce

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Studio 1 chambre dans Psakoudia, Grèce
Studio 1 chambre
Psakoudia, Grèce
Chambres 1
Surface 90 m²
Le studio est situé dans le village de Psakoudia à 500 mètres de la plage. Le studio est sit…
$159,842
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