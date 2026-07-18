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Propriétés d'investissement à vendre en Polygyros Municipality, Grèce

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Investissement 120 m² dans Polygyros Municipality, Grèce
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Investissement 120 m²
Polygyros Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Villas d'investissement à Halkidiki (Grèce)Visa d'or européen via l'immobilierRendement gara…
$514,498
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