  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Peraia
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Terrasse

Maisons de ville avec terrasse à vendre en Peraia, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Nombre d'étages 4
Un maisonnette moderne (Γ3) de 89 m² est à vendre dans un complexe résidentiel en constructi…
$408,826
Caractéristiques des propriétés en Peraia, Grèce

