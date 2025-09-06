Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Peraia
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Peraia, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Sol 3/5
A vendre maisonnette de 240 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$468,176
