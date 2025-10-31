Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Commercial

Immobilier commercial en Pallini Municipal Unit, Grèce

hôtels
54
immeubles de placement
12
84 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Paliouri, Grèce
Propriété commerciale
Paliouri, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Villas luxueuses de 300 m2 avec une grande piscine, une vue panoramique sans fin sur la mer,…
$565,586
Laisser une demande
Propriété commerciale 418 m² dans Loutra, Grèce
Propriété commerciale 418 m²
Loutra, Grèce
Surface 418 m²
Opportunity building for sale in the area of Loutra Halkidiki with 418 sq meters of space on…
$552,505
Laisser une demande
Hôtel dans Chaniotis, Grèce
Hôtel
Chaniotis, Grèce
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Nombre d'étages 3
For Sale in a prime location rental apartments, on 3 floors including 160 sq meters of renta…
$1,19M
Laisser une demande
Hôtel dans Polychrono, Grèce
Hôtel
Polychrono, Grèce
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Superbe opportunité de reprendre et de gérer cette entreprise à vendre à Kassandra Halkidiki…
$2,93M
Laisser une demande
Hôtel 485 m² dans Pefkochori, Grèce
Hôtel 485 m²
Pefkochori, Grèce
Chambres 16
Nombre de salles de bains 16
Surface 485 m²
Code de la propriété: HPS5326 - Hôtel à vendre à Pallini Pefkochori pour € 1.600.000 . Cet h…
$1,86M
Laisser une demande
Hôtel 267 m² dans Nea Skioni, Grèce
Hôtel 267 m²
Nea Skioni, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 267 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel de 267 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. L'hôtel a un niveau. Il y a: p…
$702,264
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Hôtel 350 m² dans Pefkochori, Grèce
Hôtel 350 m²
Pefkochori, Grèce
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 350 m²
Code de la propriété: HPS3251 - Hôtel à vendre pour € 2.000.000 . Cet hôtel meublé de 350 m2…
$2,32M
Laisser une demande
Hôtel 2 331 m² dans Kassandra Municipality, Grèce
Hôtel 2 331 m²
Kassandra Municipality, Grèce
Nombre de pièces 50
Surface 2 331 m²
Nombre d'étages 4
A vendre un hôtel de 2331 m2, sur la péninsule de Kassandra, Chalkidiki. L'hôtel se compose …
$2,46M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Hôtel 750 m² dans Pefkochori, Grèce
Hôtel 750 m²
Pefkochori, Grèce
Chambres 24
Surface 750 m²
Code de la propriété: HPS4825 - Hôtel à vendre pour € 1.650.000 . Cet hôtel meublé de 750 m2…
$1,92M
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Hôtel 920 m² dans Paliouri, Grèce
Hôtel 920 m²
Paliouri, Grèce
Nombre de pièces 45
Nombre de salles de bains 10
Surface 920 m²
Rental apartments for sale which has a total of 920 sq.m. , with a plot of 1,200 meters newl…
$4,31M
Laisser une demande
Propriété commerciale 326 m² dans Paliouri, Grèce
Propriété commerciale 326 m²
Paliouri, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 326 m²
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 4 luxury stone…
$1,03M
Laisser une demande
Hôtel 600 m² dans Nea Skioni, Grèce
Hôtel 600 m²
Nea Skioni, Grèce
Chambres 19
Nombre de salles de bains 19
Surface 600 m²
Code de la propriété: HPS489 - Hôtel à vendre pour € 3.500.000 . Cet hôtel meublé de 600 m2 …
$4,07M
Laisser une demande
Propriété commerciale 20 000 m² dans Loutra, Grèce
Propriété commerciale 20 000 m²
Loutra, Grèce
Surface 20 000 m²
Ideal building for sale, great location rental apartments with only 30 m from the sandy beac…
$220,049
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Polychrono, Grèce
Propriété commerciale
Polychrono, Grèce
Nombre de pièces 12
Nombre de salles de bains 10
The wonderful complex of maisonettes  910 m for sale consists of 6 luxury villas and is loca…
$1,65M
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Chaniotis, Grèce
Propriété commerciale
Chaniotis, Grèce
Nombre de pièces 12
Nombre de salles de bains 10
Great investment for sale in the town of Hanioti with 390 m of rental space including 12 stu…
$1,48M
Laisser une demande
Hôtel dans Chaniotis, Grèce
Hôtel
Chaniotis, Grèce
Nombre de pièces 24
Nombre de salles de bains 10
Property Code: 4-584 - Hotel FOR SALE in Pallini Pefkochori for €4.000.000. This 1250 sq. m.…
$4,71M
Laisser une demande
Hotel unit for sale dans Chaniotis, Grèce
Hotel unit for sale
Chaniotis, Grèce
Nombre de pièces 150
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 17 000 m²
Nombre d'étages 2
RÉSIDENCELieu - HOTEL À KASSANDRA ( 800m. de la mer )500m. du village95 km de l'aéroportCet …
$13,57M
Laisser une demande
Hôtel 2 000 m² dans Pefkochori, Grèce
Hôtel 2 000 m²
Pefkochori, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel de 2000 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. L'hôtel a un niveau. Les prop…
$7,84M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Boutique dans Polychrono, Grèce
Boutique
Polychrono, Grèce
Nombre de salles de bains 5
Ideal investment with these shops for sale in the seaside town of POLIHRONO with a total of …
$416,347
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Polychrono, Grèce
Propriété commerciale
Polychrono, Grèce
Nombre de pièces 12
Nombre de salles de bains 5
Rental apartments for sale on 3 floors, investment opportunity by the beach with 330 m of li…
$573,635
Laisser une demande
Hôtel 360 m² dans Loutra, Grèce
Hôtel 360 m²
Loutra, Grèce
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 360 m²
Code de la propriété: HPS4521 - Hôtel à vendre pour € 650 000 . Cet hôtel meublé de 360 m2 s…
$755,566
Laisser une demande
Hôtel dans Nea Skioni, Grèce
Hôtel
Nea Skioni, Grèce
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Il s'agit d'une superbe opportunité de reprendre et de gérer cette entreprise à vendre à Kas…
$10,19M
Laisser une demande
Hotel unit next to the sea dans Nea Skioni, Grèce
Hotel unit next to the sea
Nea Skioni, Grèce
Nombre de pièces 41
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 3 831 m²
Nombre d'étages 1
Hotel Location - KASSANDRA  ( 10m from sea )                                          (3…
$10,75M
Laisser une demande
Hôtel 600 m² dans Nea Skioni, Grèce
Hôtel 600 m²
Nea Skioni, Grèce
Nombre de pièces 13
Surface 600 m²
Nombre d'étages 3
A vendre un confortable mini-hôtel sur les rives de la mer Égée. L'hôtel se compose de 3 éta…
$4,10M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Propriété commerciale dans Chaniotis, Grèce
Propriété commerciale
Chaniotis, Grèce
Πωλείται ξενοδοχείο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ., το οποίο εκτείνεται από τ…
$1,74M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bereal Estate
Langues
English
Hôtel 745 m² dans Pefkochori, Grèce
Hôtel 745 m²
Pefkochori, Grèce
Nombre de pièces 21
Chambres 20
Nombre de salles de bains 20
Surface 745 m²
Nombre d'étages 1
Prime Investment Opportunity: Beachfront Hotel Asset in Pefkochori, Chalkidiki We presen…
$2,92M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Investissement dans Chaniotis, Grèce
Investissement
Chaniotis, Grèce
Deux appartements à vendre dans la ville florissante de Hanioti avec vue sur la mer et un en…
$345,058
Laisser une demande
Hôtel 310 m² dans Pefkochori, Grèce
Hôtel 310 m²
Pefkochori, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 310 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel de 310 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. L'hôtel a un niveau. Il y a: p…
$1,29M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Propriété commerciale dans Polychrono, Grèce
Propriété commerciale
Polychrono, Grèce
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 5 luxury homes…
$1,58M
Laisser une demande
Investissement dans Polychrono, Grèce
Investissement
Polychrono, Grèce
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Cherchant à faire un investissement, c'est une excellente occasion d'investir dans ces 5 mai…
$1,07M
Laisser une demande
Realting.com
Aller