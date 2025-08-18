Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Investissement dans Paliouri, Grèce
Investissement
Paliouri, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Maison individuelle à vendre dans un emplacement privilégié à proximité des plus belles plag…
$436,859
Investissement dans Polychrono, Grèce
Investissement
Polychrono, Grèce
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
EXCELLENT INVESTISSEMENT !! Complexe d'appartements à Polihrono sur 3 étages avec 390 m² de …
$488,009
Investissement dans Polychrono, Grèce
Investissement
Polychrono, Grèce
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Cherchant à faire un investissement, c'est une excellente occasion d'investir dans ces 5 mai…
$1,07M
Investissement dans Chaniotis, Grèce
Investissement
Chaniotis, Grèce
Deux appartements à vendre dans la ville florissante de Hanioti avec vue sur la mer et un en…
$345,058
Investissement dans Paliouri, Grèce
Investissement
Paliouri, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Vous cherchez à faire un investissement, c'est une excellente opportunité d'investir dans ce…
$2,39M
Investissement dans Chaniotis, Grèce
Investissement
Chaniotis, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 10
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 3
Building of rental apartments for sale in pristine condition, with 250 sq m of rental area. …
$763,229
Investissement dans Nea Skioni, Grèce
Investissement
Nea Skioni, Grèce
Chambres 10
Nombre de salles de bains 9
La propriété est un superbe bâtiment dans un endroit populaire qui offre un environnement tr…
$1,31M
Investissement 440 m² dans Pefkochori, Grèce
Investissement 440 m²
Pefkochori, Grèce
Surface 440 m²
Nombre d'étages 3
Investment property in the tourist town of Pefkohori with a great location with traffic flow…
$860,452
Investissement dans Pefkochori, Grèce
Investissement
Pefkochori, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Appartements locatifs sur mesure à vendre dans la ville balnéaire populaire de Pefkohori ave…
$619,863
Investissement dans Polychrono, Grèce
Investissement
Polychrono, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Grande opportunité dans la ville prospère de POLIHRONO avec ces 6 appartements + 2 commerces…
$862,149
Investissement 850 m² dans Nea Skioni, Grèce
Investissement 850 m²
Nea Skioni, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 850 m²
Nombre d'étages 3
This stunning plot of land with 180 olive trees is 12,000 meters of rolling manicured landsc…
$6,54M
Investissement dans Chaniotis, Grèce
Investissement
Chaniotis, Grèce
Nombre de salles de bains 1
Magasinez à vendre dans un emplacement privilégié dans la ville de Hanioti Halkidiki avec un…
$237,489
