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Vue sur la mer Appartements à vendre en North Aegean, Grèce

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Appartement 1 chambre dans North Aegean, Grèce
Appartement 1 chambre
North Aegean, Grèce
Chambres 1
Surface 70 m²
A vendre appartement de 70 mètres carrés sur l'île de Thassos. L'appartement est situé au 1e…
$212,528
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en North Aegean, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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