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Propriétées résidentielles à vendre en North Aegean, Grèce

maisons
4
6 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans North Aegean, Grèce
Villa 5 chambres
North Aegean, Grèce
Chambres 5
Surface 270 m²
A vendre Villa de 3 étages de 270 mètres carrés à Attique. Semi-sous-sol se compose de 3 cha…
$1,77M
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Chalet 6 chambres dans North Aegean, Grèce
Chalet 6 chambres
North Aegean, Grèce
Chambres 6
Surface 330 m²
A vendre Maison de 3 étages de 330 mètres carrés sur les îles. Rez-de-chaussée se compose d'…
$885,531
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Villa 3 chambres dans North Aegean, Grèce
Villa 3 chambres
North Aegean, Grèce
Chambres 3
Surface 114 m²
A vendre en construction Villa de deux étages de 114 mètres carrés sur l'île de Thassos. Sem…
$513,608
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AdriastarAdriastar
Appartement 1 chambre dans North Aegean, Grèce
Appartement 1 chambre
North Aegean, Grèce
Chambres 1
Surface 70 m²
A vendre appartement de 70 mètres carrés sur l'île de Thassos. L'appartement est situé au 1e…
$212,528
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Appartement dans North Aegean, Grèce
Appartement
North Aegean, Grèce
Surface 90 m²
Meublé Premier-Floor Appartement à vendre dans le centre de Limenas Thassos, à seulement 50 …
$153,492
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Maison de ville 3 chambres dans North Aegean, Grèce
Maison de ville 3 chambres
North Aegean, Grèce
Chambres 3
Surface 109 m²
A vendre maisonnette en construction de 109 mètres carrés sur l'île de Thassos. La maisonnet…
$371,923
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MontbelMontbel

Caractéristiques des propriétés en North Aegean, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
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