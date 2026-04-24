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Appartements à vendre en North Aegean, Grèce

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Appartement 1 chambre dans North Aegean, Grèce
Appartement 1 chambre
North Aegean, Grèce
Chambres 1
Surface 70 m²
A vendre appartement de 70 mètres carrés sur l'île de Thassos. L'appartement est situé au 1e…
$212,528
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Appartement dans North Aegean, Grèce
Appartement
North Aegean, Grèce
Surface 90 m²
Meublé Premier-Floor Appartement à vendre dans le centre de Limenas Thassos, à seulement 50 …
$153,492
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Caractéristiques des propriétés en North Aegean, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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