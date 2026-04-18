Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Neo Psychiko
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Surface 386 m²
A vendre villa de 386 mètres carrés à Athènes. Une vue magnifique sur la montagne s'ouvre de…
$1,89M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grèce

avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller