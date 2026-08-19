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Villas à vendre en Néa Mákri, Grèce

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Villa 1 chambre dans Néa Mákri, Grèce
Villa 1 chambre
Néa Mákri, Grèce
Chambres 1
Surface 800 m²
A vendre Villa de 2 étages de 800 m2 en Attique. Rez de chaussée se compose d'une chambre, s…
$2,13M
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Villa 5 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Villa 5 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 5
Surface 360 m²
A vendre Villa de 3 étages de 360 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une c…
$1,48M
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Villa 4 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Villa 4 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 4
Surface 460 m²
A vendre Villa de 3 étages de 460 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sal…
$1,18M
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Villa dans Néa Mákri, Grèce
Villa
Néa Mákri, Grèce
Surface 870 m²
[En milliers de dollars des États-Unis] Introduction: Découvrez le luxe ultime dans un cadre…
$2,95M
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